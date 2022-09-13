台股今早追隨美股續漲，再開高88.44點、為14895.87點，隨後在晶圓雙雄、車電、元宇宙、IC設計等族群攜手上攻下，大盤漲點快速擴大，並牽手台積電站上季線，最高達14949.56點，離萬五關僅一步之遙；無奈盤中電子零組件、資通訊等族群轉弱，加上金鋼、生醫等傳產股調節賣壓加重，大盤轉而碎步下行，最低來到14856.98點，尾盤買單拉抬宏達電(2498)、威盛(2388)、台積電(2330)、貿聯-KY(3665)、撼訊(6150)、矽力*-KY(6415)等權值股，大盤隨之翹尾，終場集中市場上漲86.98點，收在14894.41點，季線得而復失，總成交值縮減至1824.39億元；櫃買市場漲0.43點、收195.25點，總成交值618.66億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日維持強彈，自從短低14397反彈至今，已反彈了552點，接近月線反壓。美國今(13日)即將公布的8月消費者物價指數(CPI)，若是數字符合預期，台股明後天仍有機會呈現反彈格局。

盤面上，台積電股價重返季線，收在493元，上漲1.34%；大立光(3008)雖有業績題材，但收在1980元，下跌1%；台生材(6649)8月營收創歷史新高，收在漲停板39.05元；鋼聯(6581)8月獲利年增近3倍，收在漲停板106元，續創波段高；電動車概念股人氣發燒，胡連收在177元，上漲5.99%，帶動其餘個股紛紛揚升；生技族群高檔賣壓湧現，軒郁(6703)收在跌停板104元、長聖(6712)跌幅超過6%、高端疫苗(6547)及雙美(4728)等跌幅都在4%以上。

由籌碼來看，外資昨日在現貨市場由賣轉買，買超100多億，在期貨市場加碼多單3千多口，整體淨多單口數回到8000多口。由技術面觀察，短線上多方力道減弱，月、季線壓力不小，後市特別留意今日低點是否有守，觀察月線有沒有機會站穩。

中信特選金融ETF葉松炫表示，Fed主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）一番鷹派言論後，導致全球股市相繼回檔，其中，升息預期導致美國10年期公債殖利率再度攀升至3.3%，且市場上近期缺乏利多題材支撐，對利率較敏感的成長性股票相對重挫，惟金融及數據相關類股自年會以來相對抗跌，更以信評機構與金融數據表現亮眼，整體而言，金融業將受惠升息浪潮，持續看好國際金融族群後市表現。