美股四巫日收黑，台股19日開高後立即殺低，外資續賣超並匯出，且國際美元指數站上110，新台幣仍為弱勢格局，終場收在31.35元兌1美元，續創逾三年新低，貶值5.7分，已連五個交易日收挫，台北外匯經紀公司成交量13.89億美元。

外匯交易員表示，美股四巫日開低震盪，工業和能源股領跌，雖然隨後逢低買盤進場拉抬，但四大指數僅費城半導體收紅，主要亞股一片綠油油，台股也是欲振乏力，最後下跌136點至14,425點，且外資還是賣超71億元，頭也不回地提款走人，拖累新台幣跌跌不休，盤中仍貶逾1角，最低來到31.396元。

外匯交易員指出，22日聯準會（Fed）利率決策會議結論即將出爐，在此之前外資相對觀望，操作上偏保守，但賣超台股及匯出方向不變，且這次Fed就算符和市場預期升息3碼（1碼是0.25個百分點），難免餘波盪漾有所反應，不排除加大匯出力道，代表新台幣止跌不易，短線應是緩步靠向30.5元重要心理關卡。