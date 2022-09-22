國際美元指數飆破111，美股續領跌，台股22日開低收低，外資擴大賣超並提款閃人，新台幣跌勢止不住，盤中一舉跌破31.5元重要心理關卡，終場收在31.616元兌1美元，創逾3年1個月新低，貶值1.76角，台北外匯經紀公司成交量15.43億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）利率決策會議宣布升息3碼（1碼是0.25個百分點），符合市場預期，但卻釋出更堅定緊縮政策的態度，估計年底前將再升5碼，美股四大指數應聲下殺全部收黑，主要股市一片綠，拖累台股盤中一度重挫270點，最後跌139點至14,284點，來到逾二個月低點，新台幣貶勢加大，一舉衝破31.5元還不夠，更再闖過31.6元。

外匯交易員指出，力抗高通膨，美歐央行展開升息競賽，雖然Fed暫未提高升幅至4碼，但一次升3碼，不排除會繼續下去，凸顯明年真的降息無望，國際美元指數順利站穩111，外資擴大賣超台股194億元且匯出不手軟，短線預期新台幣加速貶值，進一步靠向32元大關。