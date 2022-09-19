本周為全球央行會議周，在等待FOMC會議以及台灣央行理監事會議結果，台股瀰漫觀望氣氛，今(19)天指數開平走低，終場下跌136.08點，跌幅-0.93%，收在14425.68點。PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，上周台股小跌0.1%，電子與金融下跌0.5%，但傳產上揚0.7%，短線未有強勢主流，晶圓龍頭大廠股價亦未能站回500元關卡，而周一台股今日開平走低，成交量僅約1600億元，顯見市場觀望氣氛濃厚，預期須待FOMC會議落幕後，台股資金動向才會較為明朗。

柯鴻旼指出，8月下旬以來，市場認為聯準會可能持續以快速的升息步伐抑制通膨，導致外資對台股持續站在賣方，加上中國清零政策使人民幣轉貶，以及市場仍處在地緣政治風險干擾中更帶動亞洲貨幣貶值，進而導致新台幣持續貶值，雖然台灣出口及基本面依然穩健，然股匯市走勢後續須進一步觀察，若能守穩並突破下降趨勢線才能有較大行情。短期而言，隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球。

針對台股展望，柯鴻旼說明，目前科技業庫存調整狀況可能延續至明年上半年，已成為市場已知且消化之訊息，且暫無新的利空消息，預料短期市場已至相對底部，預料盤勢在橫盤打底後，可望透過族群輪動震盪走高，而具有產業成長前景之類股，更將成為資金聚焦首選，其中，科技股的伺服器產業仍是投資主軸，特別是2023年著眼於新平台的轉換與高速運算持續發展，帶動伺服器成長動能有望繳出雙位數成長。