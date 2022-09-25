法廣引述德國電視一台報導，儘管政治局勢緊張，戴姆勒卡車（Damiler Truck）公司首次在中國為當地市場打造賓士（Mercedes-Benz）卡車，希望籍此在不斷增長的市場中找到定位。德國《商報》報導，戴姆勒和合資夥伴為新工廠投資了約5億歐元（約合新台幣154億元），設施占地超過40萬平方公尺。

法廣報導，戴姆勒卡車公司23日啟動了Actros卡車在中國本地的生產，將與中國製造商福田汽車的合資企業在北京懷柔進行。戴姆勒卡車公司發言人向德國電視一台表示，公司希望通過在當地生產戴姆勒卡車，能以較便宜的價格提供卡車，從而增加銷量。

總部位於斯圖加特的戴姆勒卡車公司介紹，Actros是賓士長途卡車的旗艦產品，到目前為止只向中國少量出口，成本因此比在本地生產的成本相應要高。戴姆勒卡車公司亞洲區負責人、董事會成員卡爾德鵬（Karl Deppen）強調，「中國是世界上最大的重卡市場，有相當大的增長潛力」。

報導指出，由於中國距離遙遠，對卡車的運輸需求相當大。中國專家費雪（Doris Fisher）認為，像戴姆勒卡車這樣具有國際地位的公司，如果不在重要的中國市場上出現，就會損害自己。她還表示，即使德國政府考慮重新審視其中國政策，但如何在中國市場上定位仍然是由公司決定的。鑒於新冠疫情造成的供應鏈問題，本地生產甚至可以提供優勢。

報導說，戴姆勒卡車公司10年前開始在中國創業。該卡車控股公司和福田汽車的合資企業，以北京福田戴姆勒汽車公司（BFDA）的名稱運作，並聯合製造了福田歐曼卡車。新工廠將生產Actros的兩個產品系列，全是柴油動力車，預計將於今年11月開始交付中國客戶。