大陸新一代載人運載火箭研製完成三級發動機深階研製目標。（北京航太試驗技術研究所）

大陸觀察者網報導，「北京航太試驗技術研究所」公眾號1日消息，北京航太試驗技術研究所9月30日在六號台進行新一代載人運載火箭三級氫氧發動機首台發動機三次整機地面長程試驗，取得圓滿成功，至此，該發動機關深階段研製目標，圓滿完成，並創下該型發動機及試驗台單日點火頻次、和最長時長紀錄。

在試驗任務量激增情況下，十一前最後一周，北京航太試驗技術研究所大推力區、上面級區、姿軌控區，多個試驗工位並行推進，圓滿完成了以大推力氫氧發動機、新一代載人運載火箭三級發動機、某探測器軌控發動機為代表的點火試驗12次，高品質、高效率完成各項航太重大工程保障任務。

為確保航太重大工程保障任務圓滿完成，嚴格落實集團公司、院對近期科研生產任務的要求，北京航太試驗技術研究所提前部署，超前謀劃，統籌協調物資、人力、設備等資源保障。

在北京航太試驗技術研究所領導的支持部署下，主管機關提前兩個多月，開始籌備策畫超常規液氫供應保障方案，啟動由研究所自主研製的大陸國產（2噸／天）氫液化設備，當月累計調試生產液氫534.3立方，為三型氫氧發動機試驗任務提供燃料保障。

與此同時，各型號試驗團隊面對高密度試驗需求，迅速進入戰鬥狀態，交叉並行開展試驗系統適應性改造及測試工作，充分發揮內部協作解決試驗難點、卡脖子問題，專題召開會議梳理試驗流程進行試驗流程再造，試驗準備過程中強化品質控制和風險管控措施及應急處置方案，確保各型號試驗準備環節萬無一失，實現縮短試驗周期和提升試驗能力。