高盛周一出具報告指出，在美中兩國監管機構就企業會計審計辦法達成協議後，中國企業在美國證券交易所下市的風險幾乎降低了一半。

中國證監會與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上周五宣布雙方已經就稽查在美上市之中國企業的審計工作文件（audit working papers）簽署了一項合作協議。中國財政部也簽署了這項協議。

高盛團隊表示，這無疑是監管上的一大突破，但仍然存在許多不確定性，因為美國上市公司會計監督委員會表示這項協議只是第一步，而中方則表示將在稽查中「提供協助」。

美國上市公司會計監督委員會表示，稽查員應可在9月中旬前進駐中國，並在12月確定中方是否仍在阻撓審計資訊的取得。

高盛分析師周一表示，他們的模型顯示市場預期中概股在美國下市的機率約為50%，較3月中旬所預估的95%大幅下滑。市場對於陸企被迫從美股下市的預期，在3月中旬達到2020年1月以來的巔峰。

美國的《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）在2020年底完成立法。根據法規，如果美國監管機關連續3年無法稽查企業的會計審計工作，美國證券交易委員會便有權下令中國企業從美國證交所下市。自今年3月以來，美國證券交易委員會即開始點名阿里巴巴等多家在美國上市的中概股未遵守新規範。

高盛在報告中指出，如果在美國上市的中國股票，即所謂的美國存託憑證（ADR）被迫下市，這些股票可能會重挫13%。在這種情況下，MSCI中國指數可能大跌6%。該指數的主要成分股大多是在香港上市的中國股票，如騰訊和阿里巴巴。反之，高盛預估在「不會下市」的情況下，這些ADR和MSCI中國指數將分別上漲11%和5%。