聯準會（Fed）主席鮑爾狠鷹，美股26日狂洩，國內金融市場上演黑色星期一，台股29日受累重殺失守「萬五」，外資擴大賣超並匯出，國際美元指數再衝20年新高，新台幣跟著 跌趴，收在30.396元兌1美元，創逾29個月新低，貶值1.78角，為近三個月單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量11.78億美元。

外匯交易員指出，鮑爾在傑克森霍爾央行年會上演說，重申抗通膨還要再努力，將持續升息一段時間，預期9月底利率會議將連續第三次升息3碼（1碼是0.25個百分點），引發美股土石流式殺盤，道瓊崩跌逾千點，四大指數全部挫逾3％，費城半導體更狂洩逾5％，台股不意外大砍352點至14,926點，國際美元指數站上109，新台幣貶勢加大，盤中連闖30.3元及30.4元二關。

外匯交易員認為，儘管鮑爾演說前，Fed多位官員早已先行喊話預告放鷹，市場也有心理準備，但答案一揭曉，還是難免引發股匯市再次大地震，接下來就看利空能否快速消化，短線最壞情況就是外資啟動新一波大逃殺，全面回防美元，則新台幣30.5元關卡近日恐失守。