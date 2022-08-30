印度通膨連續三個月回落，且企業財報表現不俗，外資開始回流，激勵近一個月印度股市持續走高，Sensex指數累計上漲近6.3％，表現相當亮眼，帶動印度相關股票基金繳出好績效，近一個月全數上漲，且前十強基金報酬都在5％以上。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從經濟數據來看，印度7月製造業PMI由前月53.9大幅回升至56.4，優於市場預期的53.8，為去年11月以來最佳表現，並已連續13個月維持擴張，其中產出擴張速度更創下9個月最佳，新訂單亦同步增長，整體來看，印度製造業景氣仍延續強勁態勢。

通膨數據方面，印度7月份CPI由前月的7.01％進一步滑落至6.71％，低於市場預期的6.78％，也是連續第三個月下滑，隨著大宗商品價格持續滑落，預期印度通膨壓力可望再進一步獲得緩解。

林光佑指出，從企業獲利來看，依據印度企業發布的展望，在成本壓力逐漸紓緩下，下一季利潤率可望改善，今明財年企業財報料仍維持雙位數增長，顯示印度企業獲利增長動能依然穩健，股市基本面與企業獲利面向好，加上通膨壓力可望進一步舒緩，且接下來第四季也是傳統節慶消費旺季，可望進一步帶動相關產業表現，後市表現仍不看淡。

產業方面建議關注具有政策加持的工業基建類股、疫後遞延消費潮持續發酵的耐久財消費類股，及在人口結構優勢與都市化發展下，剛性需求強勁的房地產股等，均可持續關注。