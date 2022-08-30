屏東家扶12名患有發展遲緩、社交障礙、重症等平均年齡8歲半的孩子，花3天完成徒步環島小琉球共45公里。（屏東家扶中心提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東家扶12名患有發展遲緩、社交障礙、重症等平均年齡8歲半的孩子，花3天完成徒步環島小琉球共45公里，他們頂著36度高溫汗如雨下，但沒有掉過一滴淚，毅力與韌性感染著陪伴在旁的社工師，即使腳長3個水泡也要走下去。

屏東家扶指出，｢第4屆寄養兒少徒步成長營｣在日前登場，由社工潘彥岑、實習社工伍蔓伶、蔡苡芳陪伴12名寄養童完成，他們平均年齡8歲半，當中有3人患有重症，其餘有發展遲緩、社交障礙等症狀，過程中，孩子除會被蝸牛吸引而脫隊外，還會在戲水區涉水過深而不知險，但他們最終仍排除萬難、實現自我。

潘彥岑說，2020年的徒步成長營是在寒假舉行，當時有孩子邊走邊哭，甚至無法完成，而今年在暑假登場時，孩子頂著36度烈陽，一滴淚也沒掉過，他們非常清楚目標只有一個，就是同心協力完成徒步環島，讓這趟旅行為自己的生命留下記憶點。

他感動道，這是自己第2次帶隊，也因此深刻感受到，好像不管老天爺出了什麼難題給這群孩子，寄養童仍然在為自己的人生努力奮鬥著，也許成長的路有點孤單，但愛就是他們前進的動力，過程中，好多居民與遊客都在為孩子加油打氣，甚至有愛心店家提供餐食飲料，這些都是愛的力量。

伍蔓伶也感動地說，他在走完第2天時，球鞋已經開口笑，無法再行走，但他看著寄養童小小的身軀及堅毅眼神，深深被震撼著，決定換穿脫鞋繼續走，即使腳上已經長了3個水泡，也要陪孩子走完全程。

寄養社工督導黃淑玲說，這些寄養童有些已經安置好多年，有的甚至很久沒看見自己的親生父母，多少會因情感斷裂而衍生自我否定，因此希望孩子們能透過徒步成長營看到自己的不一樣，即使出生之路不平凡，但一樣可以靠自己的努力走出屬於自己的人生。