大江生醫(8436)宣布，因新冠疫情中國業務推展受阻，但大股東日本飲品集團-DyDo Group Holdings,Inc 原持股11.7％，肯定經營團隊全球化佈局，因此釋出1％持股(共1182張)予董事長林詠翔個人，已於8月30日完成交易。

大江生醫董事長林詠翔表示，感激獲得大股東的信任，此次加碼持有1％大江股權，大幅提升持有比例。未來大江將成為生物整合設計商社，透過 保健食品、保養品、醫材、基因醫學、寵物保健等健康領域，垂直及水平擴張，並集結「台灣生技大聯盟」邁向世界第一，並為所有利害關係人及股東帶 來豐厚的回報。

大江生醫因認列從大陸匯回利潤帶來的高額所得稅費用，衝擊第二季業績從稅前盈餘2.49億元，轉為稅後虧損8,820萬元，每股淨損0.75元，創十年首見新低，上半年EPS 0.57元；法人認為，此匯回利潤動作，突顯大江對大陸經濟和投資趨向保守。

DyDo Group Holdings,Inc 高松富也指出，在大江生醫全球化轉型路途中，深信公司須仰賴專業經理人的全力投入，過去20多年林詠翔董事長在生技產業創新及經營理念，為大江生醫打下堅實的基礎。本次股權移轉在於提升對經營團隊的支持，也有助於大江生醫成長起飛。

大江生醫強調，近期歐美營運穩健發展，收穫大型客戶，與比利時商VeColla合作之仿生膠原引起客戶高度興趣，應用於抗老美肌保健食品，開創歐美素食美顏保健風潮與標竿。大江收購美國廠前籌組的「大江美國隊」以不到一年的時間，目前於猶他工廠順利導入自動化機台，持續出貨歐美大型客戶，穩定貢獻營收。