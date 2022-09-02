上市生技股北極星藥業-KY（6550）從今年6月中86元起漲，到今（1）日股價直逼200元大關，一度來到198元大漲半根漲停，創下上市來新高價，整體上市生技股表現也十分亮眼，帶動上市生技類股指數盤中最高衝上76.01點大漲2.69％。

上市生技類股指數今天漲勢銳不可擋，儘管疫情趨緩，但抗疫仍是當前最重要的工作，各國仍時傳有疫情擴大的情況，尤其即將進入冬天是生技股旺季，配合由國科會舉辦的生技產業策略諮詢委員會議（BTC）即將於9月5日登場，拉抬這波生技股漲勢。

國科會此次特別邀請中研院院士翁啟惠、廣達創辦人林百里、中研院副院長劉扶東、默克醫療保健事業體台灣總經理余文慧、全心醫藥生技總裁周慧泉、北極星藥業-KY董事長陳鴻文等出席，其中，北極星藥業-KY就在這波扮演多頭領頭羊。

北極星於今年6月6日以每股82元上市，上市初期蜜月行情不理想，但於6月中旬後股價一路加溫、飆漲，如今股價衝高至198元，與承銷價相比，股價大漲1.4倍以上。