國立臺南大學為迎接108課綱改革實施後第一屆即將踏入高等教育校園的新鮮人，特於9月3日週六辦理新生家長座談會，增進家長與新生對南大育才理念、學習環境、未來升學與就業職涯規劃的瞭解。本座談會配合新生辦理入校住宿日程，便利家長及新生參與，並擴大服務未能親自到校之家長和新生，採實體座談與線上直播的混成方式進行，現場計有將近500位新生家長參與，交流十分熱絡。

南大新生家長座談會由黃宗顯校長向家長及新生說明優質人才培育的理念與策略，並分享近年各項校務成果，例如畢業校友的卓越表現、獲外部評鑑認可、獲教育部高教深耕計畫達2.48億元高額補助，教學及學習品質、研究與產學合作表現也屢創新高、111年應屆生參加教師資格檢定通過率達88%以上，遠高於全國62%的通過率、近四年通過各縣市教師甄選並獲錄取正式教師者近千人次等。此外，南大也提供優秀新生多項獎勵，今年有9位新生獲每學期新台幣5萬元獎學金，以及5位獲特殊才能學雜費全額補助。南大致力讓每一位學子具備未來競爭的優勢能力，以邁向璀璨未來。

再由陳惠萍副校長接續校況介紹，從教務、學務、總務、研究發展及國際合作等面向，鼓勵新生好好把握與珍惜學校所提供多元且豐富的學習機會與資源。座談會後，各學系以實體及線上混成方式辦理各系新生座談，由系主任以及新生導師介紹學系環境、課程、師資專業等，也分享各學系學生升學與就業之亮眼表現，期勉新生及早規劃未來四年的專業課程與跨領域學習，創造多彩多姿的大學生活。

國立臺南大學期盼透過舉辦新生家長座談會，讓家長與新生能夠對於學校有更多了解。(照片/國立臺南大學提供)

南大表示「一分託付，萬分責任！」，期盼藉由座談會的交流，讓家長放心、學生安心在南大學習成長，南大將持續發揚優質的辦學精神，投入各項教學及學習資源，打造完善優質的高等教育環境，培育多元人才。