為培養太空事務青年人才，國家實驗研究院國家太空中心委託中央大學，首度執行「太空事務青年選訓計畫」，選訓結果於近日出爐，周徽徽、林孟葳、張芹芸、張怡婷等4名青年的太空報告脫穎而出，將在11月將前往越南河內參加第28屆「亞太區域太空組織論壇」（APRSAF）年會，與亞太各國太空科技與事務人員互動，建立跨國合作交流管道。

太空事務所涉範圍極廣，為了提供年輕人接觸太空事務的管道，太空中心辦理太空事務青年選訓，徵選18到35歲青年，委由中央大學安排一系列訓練學程，讓青年學習太空科學、科技、應用、政策、法律及產業概況，了解太空發展歷史與現況，並經由交流討論來展望未來，藉此培養青年深入了解太空事務，並提升其熱忱，期能成為下一代產官學界太空領袖。

國研院表示，本次選訓參考聯合國太空世代諮詢委員會（Space Generation Advisory Council SGAC）的做法，開放18到35歲對太空事務有興趣的青年報名，報名至8月15日截止，共計168人報名。因報名人數非常踴躍，且申請者提供的資料十分完整，因此由原訂30名學員，增加至41名學員入選。

國研院指出，在4天的課程中，學員除了參觀國研院太空中心衛星整測廠房及衛星操控中心，另安排由學者教授國際政治與關係、國際太空議題（太空垃圾與戰爭）、國際法規、低軌通訊衛星發展及應用之法制議題、國際頻率協調、系統及零組件資通安全等太空事務相關課程，最終透過專家帶領進行討論，由學員根據主題彙整為太空政策白皮書，並且透過太空政策報告競賽，評選出4位出色的學員。

國研院提到，在課程最後一天，學員們進行簡報提案，最終，中央大學太空科學系大二學生周徽徽提案建議APRSAF啟動亞太地區大學生立方衛星計畫；英國牛津大學博士班新生張怡婷提案從人文地理角度出發，倡議以南海為中心，用不同視角進行區域太空應用合作；國防安全研究院林孟葳提案以低軌通訊衛星建構國家韌性；以及創未來公司張芹芸提案建構可匿名衛星資源平台，以利進行國際人道援等。這四位學員的提案新穎且具前瞻性及可行性，獲得評審老師肯定，因而獲選。

國研院說明，今年的亞太區域太空組織論壇年會將於11月15至18日在越南河內舉行，分為社會福利衛星申請工作組、太空教育工作組、太空政策和法律工作組等，分別進行討論，亦安排太空事務領袖圓桌會議，凝聚共識並發表聯合聲明，國研院太空中心將帶著這4名太空事務青年一同參與會議。2019年舉行的上一次實體年會共有來自52個國家和地區的844個組織參與。

國研院太空中心吳宗信主任表示，青年參與APRSAF只是短期目標，後續太空中心也計畫協助籌組太空事務青年團體，讓這把火延續，期待這些太空事務青年未來能投入相關政策或發展策略擬定工作，帶著台灣走向國際舞台，成為台灣太空發展的重要力量。