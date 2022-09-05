八貫(1342)2022年8月營收為新台幣2.1億元，連續3個月突破2億元，年成長15.9％，前8月營收達16.7億元，年增率31.2％，8月、前8月營收皆創歷史同期新高。目前八貫第4季產能維持高檔，單季營收表現可望優於去年同期。

八貫8月醫療與航太救生營收合計8800萬元，年成長26.9％，超越8月的15.9％營收年增率，合計占比超過4成，來到今年以來新高，在產品組合朝向高毛利組合走向，加上日前台幣匯率突破30.5關卡，將大大有益於下半年毛利率超越上半年的表現。

展望全年，面對全球性通膨，高單價的消費性型態戶外產品需求維持平穩，加上醫療、防彈背心與航太救生之機能性布料等訂單需求明確，產品組合優化將有益於公司毛利率表現，公司憑藉研發優勢，將持續多角化增加利基型產業布局，明年將優先進行產線與產能的規模升級，以期明年底起17台智能型高週波機台陸續裝機，總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀以待。八貫9月2日公告獨立董事辭任事宜，獨立董事邴兆齊先生，因國內某大集團邀約將負責海外市場業務，無法在台灣擔任八貫獨立董事一職，其辭職生效日為112年元月1日，而本公司獨立董事之缺額，將依法辦理，不影響公司長期多元佈局規劃。