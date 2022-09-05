彭博社5日報導，2021年已強勢1年的新台幣，在出口成長趨緩以及美元轉升之下，2022年開始反向轉貶。同時，外資大幅賣超台股，還有台海緊張氣氛升級，也都對新台幣走勢不利。

彭博社指出，新台幣兌一美元匯價在2日曾貶至3年新低30.599之後，若按斐波那契回調(Fibonacci Retracement)技術線型來看，有機會再向下測試31.418關鍵支撐點。在亞匯5日交易時段，新台幣在30.589到30.768價位游走，美元目前升值0.41%左右。

不只是新台幣，中國大陸經濟成長力道降溫，且美元已經連3個月走高，都是亞洲新興市場貨幣升值的壓力。極度依賴貿易的台灣，也因為現在的晶片需求是10年來最差，當地晶片業者正人人自危，在科技產品出口海外日漸減少下，而感到苦惱不已。

法國東方匯理銀行(Credit Agricole CIB)認為，在美元震盪、全球貿易活動放慢，還有科技需求高峰已過之下，新台幣未來想要走升恐怕不易。2022年迄今，新台幣兌美元匯價已大貶近10%，名列亞洲貨幣後段班。

在7日將要公布的貿易數據，恐怕會讓新台幣更加弱勢。根據彭博社查訪，台灣出口成長應該會從7月14.2%，降至8月10.5%。因為中國大陸需求減少，台灣7月出口訂單意外下降，但這應該只是開始。同一時期，PMI(採購經理人指數)也跌至2020年5月以來最低。

在台股方面，由於科技類股表現不佳，2021年已開始調節持股的外資，本季已從股市至少賣超60億美元。新加坡渣打銀行認為，台股走勢會影響到新台幣後市發展。不過與韓股相比，外資還是比較看好台股，因為同樣以科技股為主的韓股，其實被賣得蠻慘的。