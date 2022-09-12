統振(6170)8月合併營收為1.52億元，月減少0.79％、年減少43.55％；累計2022年1至8月合併營收為新台幣18.34億元，年減7.76％。

統振表示，8月營收月減主要是近期台幣匯率走弱，外籍移工匯款趨保守所致。統振近年來致力優化集團業務板塊，從累計今年前8月之金融科技與通訊、流通事業的營收比重分別為6：4來看，隨著金融科技的營運規模持續穩健成長，創造公司今年累計4月至8月平均毛利率已明顯優於去年全年毛利率表現，可見統振逐步轉型邁向高毛利的加值型服務企業。

根據勞動部最新產業及社福移工人數統計數據，截至今年7月底在台外籍移工人數達69.5萬人，較去年年底成長3.75％，伴隨而來的小額金融匯款的需求也日益增加，龐大商機引爆地下匯兌、非法交易進行匯款等業務不斷竄起再進化，造成嚴重社會治安及金融問題，而對比市面上其他提供匯兌業務的不法不明單位，統振為首家獲金管會核准進入金融監理沙盒案、且成功辦理外籍移工跨境匯款業務的唯二家合法機構，旗下移工跨境匯兌APP-QuickPay可保障使用者方便、安全、快速及全年無休的機制，能有效滿足外籍移工薪資結匯服務的需求。

觀察國發會近期在人才永續國際論壇中表示，少子化高齡化趨勢已不可逆，但未來十年工作年齡人口快速下降，勞動力短缺危機並非短期議題，政府單位也積極調整相關法案，透過白領人才留台、來台僑外生留台人數增加三倍、以及外籍移工資深技術生留台等三大方向推動，以期未來十年引進40萬就業人口，將有利於統振金融科技與通訊事業的市場版圖中長期發展。

展望下半年，統振維持審慎樂觀看法。受惠台灣外籍移工市場規模持續放大趨勢明確，統振仍持續深化在外籍移工市場的各項服務範疇布局，優化APP系統的操作介面便利性等，可望推進QuickPay APP累計有效註冊會員數再進一步增加，提高市場占有率表現，並奠定公司穩健成長的獲利基石。