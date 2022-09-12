財政部今日公布8月全國賦稅收入初步統計，受到高通膨、美國眾議院議長裴洛西訪台衝擊，8月證交稅收僅141億元，年減104億元，年減幅度42.3％，不僅連續8個月負成長，也創下連續第5個月雙位數負成長。

累計前8月證交稅收為1235億元，雖然還是創歷年同期次高，但是相較於去年同期大減717億元，是歷史最大減少金額，減幅36.7％，也創2002年網路泡沫化、20年以來，最大減幅。

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