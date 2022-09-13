自行車組車廠雙雄-愛地雅（8933）、明係（6804），由於8月營收表現亮眼，在好業績加持下，13日開盤雙雙再度攻上漲停！

其中，愛地雅漲停23.80元、上漲了2.15元，成交量暴增到近3萬張，目前漲停已打開，漲幅仍有8％；而明係則鎖漲停60.9元，大漲了5.5元，成交量破500張！

愛地雅8月營收高達5.84億元，刷新42年來單月營收新高；明係8月營收也暴增2倍，創下歷年同期新高！