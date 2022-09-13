澎湃新聞13日報導，中國科學院大氣物理研究所聯合國內外多家科研機構近日在《一個地球》期刊上發表研究稱，在全球增溫2℃情景下，由於二氧化碳的施肥效應，全球小麥平均產量或將少量增加，但這並不會導致其價格下降，反而有可能使全球小麥價格峰值上升。

為研究氣候變化對糧食安全的影響，研究者開發了一個基於全球環流模型、小麥生長模型和一般均衡經濟模型的集合類比方法。該模型可從全球小麥供給鏈的角度，解析未來增溫2℃導致的氣候變化和極端氣候事件對全球小麥產量、價格和供給鏈的影響。

結果顯示，在全球增溫2℃的模擬情景下，二氧化碳的施肥效應可以有效抵消增溫導致的減產，未來全球小麥產量或將少量增加（約1.7％）。但是，產量增加並未導致全球小麥價格降低。研究發現，中高緯度地區的小麥產量會增加，低緯度地區的產量則會減少。而前者一般為小麥出口國，後者一般為小麥進口國，這將進一步加劇小麥的供需矛盾，導致全球小麥價格峰值上升6.2％。

「在增溫2℃的情景下，如何適當提升低緯度地區小麥進口國的主糧自給能力，是全球糧食生產安全的關鍵。」該研究第一作者、中國科學院大氣物理研究所研究員張天一說，在未來大型國際農業合作專案中，農業科學技術的合作需求不亞於農產品貿易合作需求。通過農業技術合作，提升戰略合作國家的主糧自給能力，是未來國家間農業領域的重要合作方向，有利於保障全球氣候變化脆弱區的糧食生產安全。