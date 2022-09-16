港股16日早段開盤跌近兩百點。

香港信報報導，恒指16日開盤跌197點或1％報18,732，創六個月新低。

科指開盤跌1.3％報3,911，創逾四個月低。國指開盤跌74點或1.1％報6,434。

個股方面，藥明生物15日反彈逾6％，16日開盤跌3％報52.5港幣。友邦開盤跌1.5％報70.4港幣。騰訊開盤跌0.9％報297.4港幣。阿里巴巴開盤跌1.6％報86.7港幣。美團開盤跌1.7％報172.4港幣。百度開盤跌2％報125港幣。

美元創逾2年高 人民幣開盤貶逾300個基點
德國7月工廠訂單 連續六個月下滑
陸港觀測－復星醫藥 大股東減持 跌停
#開盤 #港幣 #六個月 #日開盤 #恒指