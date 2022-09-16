港股16日早段開盤跌近兩百點。
香港信報報導，恒指16日開盤跌197點或1％報18,732，創六個月新低。
科指開盤跌1.3％報3,911，創逾四個月低。國指開盤跌74點或1.1％報6,434。
個股方面，藥明生物15日反彈逾6％，16日開盤跌3％報52.5港幣。友邦開盤跌1.5％報70.4港幣。騰訊開盤跌0.9％報297.4港幣。阿里巴巴開盤跌1.6％報86.7港幣。美團開盤跌1.7％報172.4港幣。百度開盤跌2％報125港幣。
港股16日早段開盤跌近兩百點。
香港信報報導，恒指16日開盤跌197點或1％報18,732，創六個月新低。
科指開盤跌1.3％報3,911，創逾四個月低。國指開盤跌74點或1.1％報6,434。
個股方面，藥明生物15日反彈逾6％，16日開盤跌3％報52.5港幣。友邦開盤跌1.5％報70.4港幣。騰訊開盤跌0.9％報297.4港幣。阿里巴巴開盤跌1.6％報86.7港幣。美團開盤跌1.7％報172.4港幣。百度開盤跌2％報125港幣。
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