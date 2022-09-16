大成(1210)集團斥資8億元在台南官田將建立生技新廠並在今(16)日動土，目標2023年底完成試車，除從精準動物營養升級至生技營養外，本次投資更增加人的保健品的研發與生產預計每年營收將以雙位數快速成長。

大成於今在台南官田工業區舉行新廠動土典禮，台南市副市長戴謙，董事長韓家宇等人共同主持。

有鑑於未來消費市場對於食品安全及動物福利的重視，大成集團本次投資重心更針對AI智能化、友善環境及食品安全三個主要面向做升級；先進節能製程除了在智能化跟自動化程度提升外，全能營養近年投注心力於環保設備，新式設備能將粉塵逸散量降至最低，更研究將熱能與水資源循環利用結合空污設備，預計提升製程水回收達85%以上。

據全球技術研究顧問公司technavio的資料，全球飼料產值約4,740億美元，在2026年以複合年增率4.79%成長，隨著環保食安意識的抬頭，再加上全球部分國家已禁用抗生素和動物性蛋白的趨勢，大成集團旗下的全能營養技術股份有限公司投資了近8億元於官田建立新廠，主要生產植物水解胜(月太)、複合酸化劑、飲用乳酸菌與多種固態培養益生菌。