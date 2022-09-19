哪些元首獲邀參與英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬？

英國將在當地時間19日上午11時（台灣時間19日晚間6時）為英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）舉行國葬，不過除了美國總統拜登等少數元首外，其餘國家元首、王室成員都必須與其他元首「擠巴士」前往會場，這讓不少國家相當不滿，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）甚至拒絕出席。

綜合政治新聞網站「POLITICO」、《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，今天將有近500名外國代表出席在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的女王國葬，礙於機場人手不足及行程安排，英國「外交、國協及發展部」（Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO）先前就建議各國元首不要搭乘私人飛機，改搭乘民航機前往英國，此外也建議各國元首抵達英國後，將專用座車停放西倫敦一處地點，改與其他元首共乘巴士前往西敏寺。

不過這項交通建議引發多國元首不滿，尤其在得知拜登、以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）等少數國家元首因有特殊維安需求，而獲准搭乘自己的專車前往後，這些國家也進一步要求成為特例。

美國總統拜登不用和其他元首擠巴士，參與女王國葬。

在此之前，部分駐英國的外國外交人員極力向英國爭取，讓自己國家的元首能獲得和拜登一樣的待遇，有些人甚至認為和其他較小國的元首共乘巴士是一種「侮辱」，不過沒有太多國家獲得回應，一名為了協調各國元首到來的英國官員筋疲力竭地表示，「他們都比較想要搭乘自己的車。」

土耳其總統艾爾多安則因為不能搭乘自己的總統專車而拒絕出席，改派外交部長參與。

不過報導指出，最終很多私人飛機還是來了，為了應對外國元首到來，英國外交部面臨激烈協商，數百員工忙於應付各國代表的特殊要求。

除了俄羅斯、白俄羅斯、緬甸等因為烏克蘭戰爭及人權問題未受邀外，其餘與英國有外交關係的國家及地區都獲邀出席女王葬禮，伊朗、北韓、尼加拉瓜則被邀請派大使參加。各國元首除了能出席女王國葬外，還能受到查爾斯三世（King Charles III）的親自接待，以及出席葬禮後的另一場接待會。

此外，女王生前出訪超過100個國家，認識多國元首、甚至不同世代的元首，許多賓客如今已經高齡8、90歲，如何讓他們能更迅速、更舒服地參與也是問題。

英國官員透露，這些VIP賓客有許多要求，包括能否帶上醫生、私人助理，甚至有人要求要有私人房間，官員說不能只是一竿子回絕這些要求，「我們希望每個人離開時能留下好印象。」

不過外國元首能帶上翻譯，因為包括大陸國家副主席王岐山、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人不會說英文，不過翻譯只能出席招待會，不能參與葬禮。

文章來源：Forget the private jet and limo. Leaders relegated to buses for queen’s funeral.
文章來源：Disgruntled leaders reject VIP buses for queen’s funeral and demand the Biden treatment
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