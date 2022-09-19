儘管美國每日仍有數萬人感染新冠病毒、數百人染疫病歿，但拜登總統在周日播放的訪談中表示，這場大流行病（pandemic）已經結束。

拜登上周三在底特律車展場邊接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目訪問時表示：「大流行已經結束」，「我們仍然有COVID的問題。我們仍在做很多工作，但大流行已經結束。如果你有注意到，現在沒有人戴口罩，每個人狀態似乎都很好」。

隨著政府加強醫療照護，以及藥物和疫苗接種普及，現在新冠疫情對美國造成的損害已經較拜登剛上任時減輕許多，當時美國平均每天有3,000多人死於這場疫病。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，目前美國每天仍有近400人死於新冠病毒。

拜登在7月21日確診，雖然27日康復解隔，但在7月30日轉陽再次進行隔離，其第一夫人也在8月確診。拜登曾經表示，這些輕症病例證明在他就任總統期間，美國的醫療保健獲得顯著改善。

拜登已經要求國會再提供224億美元資金，為疫情可能在秋季升高做準備。