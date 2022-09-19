市場第10檔台股高息ETF誕生，由群益投信所發行，真高息台股ETF「群益台灣精選高息ETF基金（00919）」，預定於10月4日展開募集，其主要追蹤指數是「台灣精選高息指數」。

00919基金經理人謝明志強調，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，要打造成跟台積電一樣股息不斷成長、能夠填息、配息率高、帶來穩定現金流的好標的。

謝明志表示，群益台灣精選高息ETF之所以為市場上最進化、最新一代的高息ETF，其特色有三大精準，分別是一、精準卡位：每年5／20以前所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，由於股利政策全數公佈後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，而群益台股精選高息ETF於5月底審查過後，6月初隨即將符合條件的高息股納入ETF中，調整時間剛剛好，預期也將更受惠於資金動能。二、精準高息：以實際宣告股利為篩選條件之一，非預估或歷史股利。三、 精準領息：機制面上，5月20日全數台股上市櫃企業宣告股利後，群益台灣精選高息ETF會在5月底將已配息的個股排除，其他檔台股高息ETF則可能會將已配息的個股納入ETF當中。

國人一向愛以ETF存股，根據投信投顧公會統計至8月底資料顯示，台股ETF的規模攀升至新高，來到7743.16億元，受益人數383萬9992人也是新高，而其中最受存股族青睞的台股高息ETF，也從去年的7檔增加至今9檔，未來加入00919就共有10檔，規模也從去年年底的1848.75億至8月底增加為3003.09億。

「群益台灣精選高息ETF基金」在設計成份股篩選機制時，將存股族最重視的2個E完全納入考量，第一個E是Exact Dividend精準高息，該ETF成份股篩選參考最新股利公告，全力追求精準可見的高息，而非歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求；第二個E是已公佈EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。

以台股高股息ETF來說，講求的就是高配息率，因此投資人可參考基準指數歷史股利率，台灣精選高息指數股利率歷年平均8.6％最佳，遠勝台灣高股息指數7.1％、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數5.7％、台灣加權指數4.3％。而今年台灣精選高息指數股利率更高達12.2％遠勝其他指數，也是唯一雙位數股利率的台股高息ETF。