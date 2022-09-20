美國總統拜登接受媒體專訪，再次表態若中國犯台將出兵協防。駐美代表蕭美琴表示，聽到拜登心裡話，相信台美會持續在現有基礎上更緊密合作來維持區域和平、共同維護現狀。

拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，他在18日晚間播出的訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣。

蕭美琴今天赴華府中國城出席僑界活動，事後被媒體問及拜登最新發言時表示，聽到拜登總統的心裡話，相信台美會持續在「台灣關係法」、六項保證的基礎上，有更緊密的合作來促成並維持區域和平及穩定，共同維護現狀。

這是拜登自去年1月上任以來，至少第4度公開表態協防台灣的意願。

去年8月，美國全面撤軍阿富汗引發「美國不可靠」言論，拜登當時接受美國廣播公司新聞網（ABC）專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，把台灣跟與美國有防禦條款或條約的北大西洋公約組織（NATO）、日本及韓國並列，強調若任何人侵略盟友，美國會做出回應。

拜登當時說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」

拜登之後又於去年10月參加美國有線電視新聞網（CNN）舉行的市民大會、今年5月出訪日本期間，皆再次表達若台灣遭中國攻擊，美國會防衛台灣，且強調「我們對此有承諾」。

不過，如同先前3次處理方式，白宮官員18日晚間再次向記者澄清，強調美國對台政策沒有改變。（編輯：陳彥鈞）1110920