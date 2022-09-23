設備廠群翊(6664)前8月合併營收為15.3億元，年增25.71%，先進封裝/載板及高階PCB設備需求強勁，群翊在手訂單已經排到2024年，群翊表示，今年業績可望創下歷年新高，亦看好明年業績可望持續成長。

群翊以PCB乾製程設備為主，公司亦針對半導體先進封裝ABF載板製程推出RGV自動烘烤系統等新設備，受惠於先進封裝/載板及高階PCB設備需求強勁，群翊在手訂單已排到2024年，營運可望一路旺到明年底。

目前群翊50%營收來自於載板相關設備，25%為高階PCB及軟板等。

群翊上半年稅後盈餘為2.89億元，年增94.14%，每股盈餘為5.26元，累計前8月合併營收為15.3億元，年成長25.71%。

群翊表示，明年訂單已經滿了，現在訂單不是問題，困難點是訂單還在不斷增加，是否有足夠產能來消化訂單是挑戰，營業額一定會持續向上，公司亦努力提升毛利率及獲利，今年業績可望創下歷年新高，明年業績亦可望比今年好。