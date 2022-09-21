網通需求強勁，且晶片供應趨於正常，美系外資看好金像電(2368)營運，將金像電2022年/2023年/2024年獲利上調2%/1%/1%，並上調目標價至110元，激勵金像電今天盤中股價逆勢走高。

網通市況火熱，400G交換機需求強勁，且半導體晶片供應逐漸正常，推升網通產品出貨，降低了伺服器需求波動影響，為金像電業績帶來支撐。

美系外資最新報告指出，由於晶片供應順暢，網通產品需求強於PCB供應商預期，400G交換機需求遠高於年初，而供應商也預期，800G交換機將於2023年第4季開始出貨，加上伺服器PCB廠表示終端客戶因伺服器平台升級趨勢，對2023年伺服器需求前景相當樂觀，伺服器PCB廠預期Whitley滲透率將在2022年下半年達到60%到70%，持續推升PCB廠今年下半年的ASP，我們將金像電2022年/2023/2024年獲利上調2%/1%/1%，毛利率上調0.1/0.1/0.1個百分點，以反應遠強於我們之前對網通升級趨勢的預期，以及持續穩健伺服器需求，並將目標價從105.56元上調至110元。