瑞典海事局警告，俄羅斯連通歐洲的北溪1號(Nord Stream 1)天然氣管道，在瑞典和丹麥水域出現洩漏，目前原因並不清楚。

路透社報導，瑞典海事局發言人表示，「北溪1號管道有兩處洩漏，一處在瑞典海域，一處在丹麥海域，兩地點彼此非常接近。」

隨後補充說，洩漏點大略位置在丹麥博恩霍爾姆島(Danish island)的東北部。目前尚不清楚導致洩漏的原因。

其實俄羅斯已停止為北溪1號供氣，外在理由是發生故障，但歐洲各國普遍認為，這是俄國的能源戰。但是管線裡仍含有天然氣，可以視為餘氣。迄今為止對環境的影響似乎有限。

近幾個月來，俄國的天然氣供應就成了歐洲相當關注的議題，因為俄羅斯在入侵烏克蘭後，歐洲對俄國採取政治與經濟制裁，為了報復西方，俄國削減了對歐洲的天然氣供應。

丹麥氣候和能源部長丹‧約根森(Dan Jorgensen)表示，丹麥的必須做好能源轉型的準備，慎防電力和天然氣行業的劇烈波動。

另外，丹麥也擔心海底管線可能有事故。星期一，丹麥政府要求各船隻在波羅的海航行時，最好避開北溪1號與 2 號管線範圍，至少迴避5海裡(13公里)。

俄國表示，他們也很在乎天然氣管線的安全，記者問克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)「會不會是蓄意破壞行為？」佩斯科夫表示，「目前不排除任何可能。」

自去年以來，歐洲的天然氣批發價格已飆升了400%，高昂與短缺的天然氣，使歐洲發生動價波動，生活品質也受到影響。在時序進入秋冬後，情況還會再惡化，包括法國在內的一些國家表示，很可能必須採取燃料配給。