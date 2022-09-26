科技非投資等級債近來為國內外法人投資債券首選，主要因科技債相對違約率低，債券總收益相對較高，造就科技債每單位風險的報酬相對較高，具二高一低優勢，成為穩健收益投資的最佳選擇之一。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，非投資等級債的風險包括利率風險與信用風險，這一波投資等級債跌幅相對於非投資等級債有過之而無不及，顯示這波下跌主要是因央行升息的利率風險，並無非投資等級債信用風險，待利率風險大幅下降，非投資等級債將進入投資的甜蜜期。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，由於科技產業成長優異，使科技債擁有相對較低違約率，長期波動風險遠遠低於科技股，也低於整體非投資等級債。科技債的波動度更接近投資等級債券，尤其今年股市波動劇烈，科技債就展現出優異的抗波動效果。

若進一步考量每單位風險可帶來的報酬效果，科技債除低波動度外，其優異的成長機會，展現在單位風險報酬成果，ICE科技非投資等級債指數近十年單位風險報酬為1.12％，優於Nasdaq指數的1.02％、ICE金融非投資等級債券指數的0.82％、整體ICE非投資等級債券指數的0.64％，及ICE投資等級債指數0.54％。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，儘管上半年非投資等級債不免因避險情緒出現震盪，但創新科技引領全球產業趨勢，財務狀態比多數受到景氣循環影響的公司還要來得更穩健，長期違約率更低、即信用品質較佳，預期第四季美國升息進入尾聲後，創新科技非投資等級債可望引領整體債市、並展現價值面回升契機。