2023年國際海事組織(IMO)的現成船能源效率指標(EEXI)及碳強度指標(CII)等船舶減碳法規開始生效之後，將會帶來許多變數。長榮海運(2603)指出，碳強度指標最低的E級船舶若無法改善，恐怕要退出市場，其他船舶也必須降低航速以減少碳排，但長榮持續進行船隊汰舊換新，目前8成船舶船齡低於10年，遠高於整體貨櫃航運市場30％的比率，在2023年新的環保法規改變市場競爭規則，揭開航運新紀元的序幕之後，可望展現更高的營運彈性與競爭力。

目前市場貨量受到升息、通膨、俄烏戰事、能源危機等因素影響，預期2023年需求面的成長動能應該會較今年減緩。因應IMO的新規定，業者必需在航線中投入更多船舶，以維持原本的航運服務，預期將可吸收部分市場新增運能。目前由於相關環保法規的施行細則尚未完善，以致甚多市場研究報告，僅能依新船統計數據來預估未來運能成長，但卻無法估算受環保法規影響，市場老舊船隻的退場數據。

另外，國內海運業者指出，SCFI連番重挫，已經連跌15周，但若從之前低點往上統計，上漲約90周，目前海運價格比疫情前還是高許多。現在海運價格跌價是事實，要看有沒有準備好，很多客戶配合很久，即使現在談價格，但價格並沒有很大起伏，今年價格跟預期還是差異不大。歐洲部分因為有戰爭影響，希望戰爭快點結束，對全球經濟是正面訊息。

業者也認為，也從幾個方面觀察，美國房市也沒很差，失業率3點多，美國動能還在，俄烏戰爭影響，但歐洲失業率也不高，預期市況最差是現在這情況，目前客戶逐步開始補庫存，最近美國電商銷售已經回升，可預期庫存消化很快，補庫存的需求差不多出籠。海運業者表示，大型通路商客戶開始恢復跟船公司洽談貨櫃事宜，已經在討論往後六個月的訂單，不要對於市場太過悲觀。

第四季雖然為海運淡季，除了北美外，也可以觀察大陸情況，大陸央行是唯一降息的主要央行，顯示希望刺激消費提振GDP，尤其中共全國代表大會10月召開後，是一個相當重要指標，像是清零政策一旦改變，對供應鏈影響會很大。