台股26日重挫340點，金管會是否出手，未來幾天將是關鍵期。金管會主委黃天牧26日表示，23日美股因升息大跌，台股許多個股與美股連動，很難不跟著下跌，但26日台股跌幅在國際股市中並非最深者，金管會已備妥措施，將「密切觀察未來幾天」國際股市、台股的發展，必要時就會祭出適當的措施。

黃天牧強調，過往股市出現非理性因素下跌時的穩定股市措施，都會盤點好、準備著，接著就是繼續觀察未來幾天國際股市發展、台股情況及投資人看法，作好必要的準備。

亦即台股若在未來幾天出現比國際或亞洲主要市場更深的跌幅、投資人非理性賣壓、或外資大量賣超及淨流出、交易量緊縮等，加上又到第三季報結帳關鍵日，則金管會極可能會出手祭出措施，屆時如限制借券、限空令或一定情況下不得放空等，都是可能的措施。

台股26日收在1萬3,778點，是今年新低點，證期局局長張振山表示，台股26日單日跌幅2.41℅，但同時間韓國股市下跌3.08％，日本跌2.65％，都比台股跌深，且外資賣超70多億元，亦不算大量，且分析台股跌勢主要受到上周五美國升息3碼後，美股重挫的影響，全球股市主要都是下跌趨勢，但台股仍是具有基本面，即前八月上市櫃公司營收達28兆元，同比成長9.93％，且上半年海外投資收益6,248億元，創十年新高。

黃天牧表示，台股與所有國際股市一樣，都受美國升息、通膨、俄烏戰爭等國際政治經濟因素影響，尤其上周美國聯準會升息3碼，美股亦有反應，台股作為國際市場一份子，勢必受影響，但台股仍是有一定基本面。

黃天牧分析，面對目前國際政經情勢波動的環境，是以往比較不曾經歷過的，尤其是美國升息趨勢，會到什麼進程，各國都在觀察，升息對經濟的影響、會放緩到什麼程度，如何影響各國經濟，大家都在觀察，目前仍在過程中，但金管會會備妥相關措施，在適時時機採取必要措施。