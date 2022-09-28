隨著民眾儲畜率提升與理財需求，台灣共同基金市場近年成長可見，基金行政管理服務同步成為大市場，在台灣市場佔比約為八成的匯豐台灣銀行，旗下管理超過百檔零售基金和全權委託投資帳戶，管理的基金資產逾新台幣1兆元，近年業務成長最為顯著，同時，部門服務團隊在總部提供高效率科技的協助下，帶給台灣豐厚的營收貢獻。

匯豐(台灣)商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平表示，匯豐的證券基金行政管理服務團隊對投資機構提供營運服務協助，並將專業的基金服務產品和工具引入本地市場方面一直發揮著重要作用。由於業務表現傑出，連續第五年榮膺《財資》(The Asset)台灣地區「零售基金類最佳基金行政管理服務獎」(Best Fund Administrator - Retail Funds)。

上述專門針對法人機構的金融服務，主要在金融流程的後台，大多數零售金融市場參與者難以接觸到，匯豐在台灣自2007年就開始提供相關服務，後來花旗台灣、道富銀行也加入，外銀與國內外資產管理公司、投資經理人建立起業務合作關係。

何汝平指出，匯豐投入大量的資源，進行全方位數位化資料管理的導入，把前端的客戶需求與匯豐本身中後端的營運基礎設施相連接，去除了作業流程中的壁壘，以實現一站式的流程效率和準確性，尤其是面對疫情帶來的業務挑戰，最大程度地在客戶服務方面做到時間上的無縫銜接。