美國聯準會持續升息，推升美元指數一度衝破114關卡，再度創下20年新高，許多投資人爭相買美金，一名網友透露，他到銀行排隊換美金，聽到前方一名年約65歲的男子抱怨把股票全賣慘賠了600萬元，要把手上現金「全換成美金」，他因此猶豫，是否也該將手上200萬現金全部拿去買美金。貼文一出掀起網友熱議，有網友認為美元再升有限，現在All in可能變韭菜被割。

原PO在PTT以「現在換美金真的不會被割嗎？」為題發文指出，他前往銀行想要換一些美金時，等待時聽到一名年約65歲左右的男子對著櫃檯大喊「我昨天把股票的錢都賣掉了啦！虧了600多萬！我不要做股票了啦！通通幫我換美金！」

原PO看到大家搶換美金，擔憂「人多的地方不要去，現在換怕被割」，但現在不換，「難道等台幣兌美元來到35嗎」，他猶豫手頭上的200萬現金，應該要全換成美金還是換一半就好，現在美金在高點是否等回檔？

網友看法兩極，一派支持原PO通通換美金，「現在換美金算理性，等34、35換美金是恐慌，現在還早」、「幾年前常態區間是30~33，未來如果32~35，目前很甜」、「美國年底前至少再升息5碼，怕什麼？無腦All in美元就對」、「送分題你都怕真的放台幣定存就好」、「台美利差越拉越大，請問你要賠到哪去？」、「頂多沒啥賺吧，短期內又看不到台幣回30內的可能」。

但也有網友認為「人多的地方不要去」，紛紛表示「上次股版洗文叫大家去美股時，正好是道瓊史高那天」、「你想賺大錢就不要幻想了，現在換美金能小賺，很難大賺」、「現在換都已經晚了吧，要賺外匯29、30就該進場了」、「你在美金低點的時候不換，現在高點才換腦袋有問題嗎，可能只有4-6%空間」、「剩下的肉不多了，小心不要被匯損吃掉了」。