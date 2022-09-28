上海市政府今（28）日舉辦新聞發佈會，由上海市委常委、常務副市長吳清介紹《上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施》（穩增長「22條」），就今年目前總體退稅減稅、緩稅緩費情況指出，截至8月31日，上海市累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過1700億元（人民幣，下同）。

其中4月1日大規模增值稅留抵退稅政策實施至8月31日，已有1077.8億元退稅款退到納稅人帳上，再加上第1季繼續實施此前發布的留抵退稅老政策62.4億元，已累計有1140.2億元退稅款退給納稅人，有效引導社會預期，激發市場主體活力，為穩定宏觀經濟大盤貢獻稅務力量。

據澎湃新聞引述吳清也說明此次穩增長「22條」的其它一些稅收政策，如對高新技術企業在2022年第4季購置設備的支出，允許當年一次性稅前全額扣除並100％加計扣除；對現行按75％比例稅前加計扣除研發費用的行業將2022年第四4季扣除比例統一提高到100％。而財政部、稅務總局、科技部3部門已於近日發文明確，上海將全面予以落實，進一步發揮稅收政策減負效用，持續促進助行業強主體穩增長。