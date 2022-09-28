近日台股受國際金融情勢影響跌幅較大，部分投資人擔憂股市有大規模融資斷頭情事，證交所表示，信用交易之擔保維持率是採整戶（融資+融券）合併計算，截至今（28）日全市場之信用交易擔保維持率平均值為157％，尚未達處分（斷頭）門檻130％。

此外，另依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」之規定，信用交易之處分（斷頭）前均會有事前之通知及補繳程序，不會立即執行處分，當擔保維持率低於130％時，證券商於當日（T日）收盤後始通知投資人，並請其於通知送達（次日）起2日內進行補繳。

如到期仍未補繳且擔保維持率仍未回升至130％以上者，始於次一營業日（T+3）處分擔保品，處分前如當日整戶維持率達130％以上，暫不處分。

如整戶擔保維持率回升至166％以上者，則取消其追繳紀錄。

證交所表示，請投資人勿聽信市場流言，應保持理性，審慎操作。