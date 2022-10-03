工紙大廠榮成(1909)旗下湖北榮成再生科技由土銀統籌主辦24.6億人民幣ESG連結聯貸案，已成功完成募集，雙方日前簽訂聯合授信合約。此聯貸案連結ESG調整機制，鼓勵榮成集團達成溫室氣體排放、節電及省水等ESG指標。

湖北榮成此次聯貸案原預計募集25億人民幣，在金融同業踴躍參貸下超額認貸達25.85億人民幣，最終考量實際資金需求，以24.6億人民幣結案，顯示金融業對榮成集團營運績效及永續發展策略高度支持。

此次聯貸案由土銀擔任統籌主辦暨管理銀行，資金用途主要償還既有金融機構借款、支應建置二期二階段35萬噸產能及附屬設施所需資金、一般營運資金周轉等，完成後可改善榮成集團財務結構、充實中期營運周轉金。

榮成集團目前在大中華區設有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座環保回收站。中國大陸3座低碳造紙廠產能295萬噸，在工紙領域位居中國大陸第四大，加計台灣二林廠90萬噸產能，集團合計總產能385萬噸、位居亞洲第五大。

榮成3月啟動第三波回台投資計畫，未來3年將斥資35億元，於桃園南崁廠及台中神岡廠建置自動化與智慧化綠色包裝產線、彰化二林廠建置生質能鍋爐，可燃燒固體再生燃料（SRF），在降低化石燃料使用之際，同時協助國家及地方政府達到廢棄物資源化目標。

展望後市，榮成集團設定2050淨零碳排目標，持續落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，盼以循環經濟模式將自然資源做最有效的循環再利用，追求與地球共存的永續發展願景。