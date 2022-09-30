全球進入升息周期，外加通膨烏雲為總體經濟帶來不確定性，工紙大廠榮成（1909）提前籌足銀彈，30日公告旗下湖北榮成再生科技公司與土地銀行為首的銀行團完成簽約，辦理五年期ESG連結聯貸案，募集金額高達人民幣24.6億元（約新台幣110億元），創下國內造紙業近年重要的籌資超級大案。

在此之前，湖北榮成今年3月也與新光銀行簽約，辦理五年期5,400萬美元（依當時匯率約新台幣15.3億元）的ESG連結聯貸案；另外榮成原本去年11月曾提出國內第五次無擔保轉換公司債計畫，今年7月改成現增方式辦理，發行股數以不超過7,000萬股為上限，發行價格未訂，換算可籌資約10億元，預計今年第四季完成。

再加上今天高達110億元的聯貸大案達陣，榮成今年募資三連發，一口氣募集135億元的資金銀彈，備受外界矚目。

榮成主管表示，此次聯貸案取得資金，將用來改善集團財務結構及充實中期營運周轉金。其中榮成湖北廠三期正在擴建35萬噸的新紙機，屆時榮成的工紙產能將進一步躍進。

榮成今天與銀行團簽訂聯合授信合約，募集五年期ESG連結聯貸，金額高達人民幣24.6億元。由土地銀行統籌主辦並擔任管理銀行，其他共同主辦銀行包括第一銀行、兆豐銀行、華南銀行、合作金庫，另外台灣銀行、中國信託、彰化銀行、玉山銀行、中小企銀、富邦華一等銀行也都參與。

榮成主管說明，此次聯貸案以人民幣計價，相較於目前美元等許多貨幣大幅升息，人民幣還在降息，利率對公司有利。因為採五年期LPR計價，LPR今年一直在降，實際利率比舊案低很多。

二方面，此次聯貸案連結溫室氣體排放、節電及省水等ESG調整機制，銀行在利率上也有提供一些優惠。而這也象徵榮成在低碳轉型等ESG方面的努力，獲得銀行團肯定。