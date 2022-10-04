森崴能源（6806）子公司富威電力宣布與全台第一間原生數位銀行王道銀行（2897）及中華票券公司（2820）、安泰銀行（2849）簽訂總金額17.5億元的50MW大型儲能案場聯貸案，不僅創下目前最大單一50MW大型儲能案場的融資案，也是王道銀行統籌主辦的首宗綠色儲能聯貸案。

森崴能源子公司富威電力今年5月完成首座7MW（百萬瓦）儲能案場，8月正式加入台電調頻備轉輔助服務（AFC）後，進一步擴大選定宜蘭投資興建50MW大型儲能案場，再創國內50MW最大單一儲能案場，預計本月動工、2023年完工上線，並與統籌主辦銀行王道銀行完成聯貸案簽約。

富威電力以綠電銷售及能源整合為主，先後與國內30多家企業簽訂綠電轉供合約，轉供綠電據點已突破100處，為目前國內綠電轉供據點最多的綠電媒合平台，近期更積極布局儲能系統的投資興建，提供台電AFC服務，補強國內電力的穩定性，並為母公司森崴能源挹注獲利。

森崴能源總經理暨富威電力董事長胡惠森指出，森崴以打造ESG永續生態池為使命，推出「創能、節能、儲能、綠能交易」一條龍服務，為地球永續盡一份心。森崴能源是國內第一家上市的專業能源服務公司，也是本土第一家離岸風電EPC統包公司。先後開發太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠，近期積極投入儲能、氫能燃料電池等各式綠色能源之開發。日前更榮獲天下雜誌評選2022快速成長一百強企業的榜首，連續三年營收複合成長率達209.31%。

看好綠電及儲能市場龐大商機，王道銀行積極爭取統籌主辦富威電力17.5億元聯貸案，並邀請中華票券及安泰銀行共同參與聯貸，這也是王道銀行統籌主辦的首宗綠色儲能聯貸案。