在國內市場飽和後，日本的便利商店運營商如今紛紛跑到中國開店，日媒報導，這股風潮正成為一場生存之戰。日本著名便利商店羅森（LAWSON）在中國的門市數量已超過5000家，是3年前的兩倍。業界人士認為，網路及各種系統的到位，以及中國人均便利商店數量相對較少，都是門市增長的重要因素。

日本《朝日新聞》報導，羅森於9月28日在廣州開設當地第一家門市，面積超過100平方公尺，開業當天店內擠滿二、三十歲的年輕顧客。一名在附近上班的20多歲女性拿起一個日式飯團，用手機拍照後上傳至社交媒體。

截至今年8月底，羅森已在中國15個省市開辦5235家門市，而2020年時還不到3000家。業界人士吉田良平解釋了這種增長背後的因素，「配送中心、便當工廠和其他設施組成的網路以及基於資訊技術的系統都已到位。這使更多日企在中國開辦經營門市」。

報導指出，另一個因素則與中國人均便利商店數量相對較少有關。據2021年發布的研究報告顯示，在中國每7033人才有一家便利商店，僅相當於日本密度的三分之一。

報導表示，中國政府決定重新評估便利商店的作用也為運營商帶來更多動力。在嚴格的防疫政策下，為確保居民的食品和日用品供應，中國政府正加大力度鼓勵開辦新的便利商店。中國商務部計畫到2022年讓全國品牌連鎖便利商店總量達到30萬。

日本其他大型連鎖店也紛紛進入中國市場。日本最大便利商店運營商7-11尤其重視中國市場。2004年日本全家連鎖便利商店開辦在中國的首家門市，截至今年8月門市數量已達2702家。該公司正尋求進一步擴大在中國的業務，並將這個市場描述為「具有特殊重要意義」。