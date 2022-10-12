台灣中油公司今年初爆出煉製事業部前執行長徐漢貪汙案後，12日高雄地方檢察署指出，大林煉油廠的黃姓消防課長為了彌補廠商損失，竟灌水採購單；林姓駕駛員則利用公帳購買果汁機、乳膠枕、電視機等物品，並將物品帶回家使用，因2人自首且坦承犯行，因此以緩起訴處分，並向公庫支付10萬元與30萬元。

檢調調查，2016年時黃課長向周姓廠商採購2.5吋的鐵氟籠製消防栓蓋子，發現蓋子成效良好，同年8月想要向盧姓廠商採購5.5吋的消防栓蓋，但因為此次蓋子的測試成效不良，無法承受消防栓的水壓，因此沒有正式採購。

盧姓廠商認為，為了此次測試特地花2萬元開模製作，最後卻無果，2萬元等於白花，因此向黃姓課長要求報核銷，但因此次的蓋子並未正式簽辦採購，所以無法核銷，黃課長為了避免盧姓廠商的損失，因此將盧姓廠商的報價單上灌水，將原價3萬5000元的商品灌水成5萬1000多元，利用1萬6000元的差額來補償盧姓廠商。

除了黃姓課長外，另有一名林姓油駁駕駛員也利用沒有進行採購的電機燃油過濾器、發電機滑油過濾器等物品，製作不實發票、盜蓋採購承辦人的印章，報公帳核銷，利用報上的公帳購買乳膠枕、果汁機、電視機等物品，私自帶回家使用。

另外，林男還於2018年至2020年間，因維修船隻馬達而積欠馬達公司約10萬元，以不實單據核銷報帳，等公司款項下來後，將積欠的債務還清，利用剩餘的費用購買船員的涼被、望遠鏡、口罩等物品。

黃課長於2019年11月自首，林男於2020年7月自首，經調查後，2人因製作不實單據，且盜蓋印章等行為，認定2人涉及詐欺、偽造文書罪；考量到2人是為了還清中油公司所欠下廠商的債務，才會有此行為，所以認定2人未涉及貪汙治罪條例。

雄檢認為2人坦承不諱，且無前科，以緩起訴處分，但黃科長須向公庫支付10萬元，林姓駕駛員則須向公庫支付30萬元。而盧姓廠商等人則以緩起訴處分，須向公庫支付5萬至10萬元。