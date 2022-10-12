台灣證券交易所統計本國及第一上市公司9月營收，總計9月全體上市公司營收達3兆8,071億元，年成長3,461億元，增幅10％；累計前三季全體上市公司營收總計30兆2,152億元，年成長2兆6,472億元，增幅9.6％。而以產業來看，航海王旺季不旺，加上去年基期高，9月退出成長的產業，由貿易百貨業成長62.55％居冠，衰退第一的產業，則是苦受保單理賠、股債雙殺的金融業，衰退26.53％。

觀察全體上市公司9月營收呈現成長，包括貿易百貨業、其他電子業及觀光事業，衰退主要產業為金融保險業、光電業及鋼鐵工業。

證交所瞭解全體上市公司狀況後，成長的貿易百貨業受中秋連假、開學及疫情解封帶動商機；另外，其他電子業因手機新品熱銷，代工廠商出貨暢旺；而觀光事業受國內旅遊復甦影響，是9月營收成長較大產業。

9月營收衰退較大產業，其中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，鋼鐵工業受鋼價下滑與出貨減少影響，都導致衰退。

累計前三季營收成長前三大產業分別為油電燃氣業、航運業及半導體業，增幅45.11％、39.97％及24.4％；衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業，減幅20.91％、17.16％、13.76％。