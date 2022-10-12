電信三雄公布9月單月、累計財報表現，中華電累計前9月每股賺3.62元，表現超越財測，坐穩獲利雙冠王，台灣大、遠傳則累計每股分別賺3.03元、2.17元。

中華電(2412)9月核心業務延續成長趨勢，合併自結營收達189.9億元，較去年同期成長9.8%；營業淨利持續走揚，成長6.6%，EBITDA成長5.2%，稅後EPS為0.41元。累計至今年9月，合併總營收為1572.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為280.5億元，自結稅後EPS為3.62元，年增3.4%。截至9月底，中華電營業收入達成率101.4%～101.9%，營業淨利達成率104.5%～107.2%，稅前淨利達成率105.6%～108.5%，每股盈餘達成率105.5%～108.9%，皆大幅超越財測目標。

台灣大(3045)9月自結合併營收135.8億元，較去年同期成長11%，EBITDA為27.0億元，營業利益12.4億元，稅後淨利9.1億元，稅後EPS為0.32元。111年自結累計前三季合併營收1216.0億元，EBITDA為256.9億元，營業利益125.7億元，較去年同期成長4%，稅後淨利為85.6億元，稅後EPS為3.03元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，9月在新iPhone、5G與Disney+、mo幣多、好速成雙三大獨門方案助攻下，智慧型手機月租ARPU連續第十六個月年成長，達1.3%。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務穩定輸出動能，資通訊專案方面亦有斬獲。

遠傳(4904)9月合併總營收為84.39億元,年成長13%；受惠於iPhone 14系列熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級5G，再加上新經濟營收挹注所致。合併EBITDA為25.64億元，年成長率達5.4%，連18個月正成長的佳績，稅後淨利為7.87億元，稅後EPS為0.24元，年成長率達10.4%。累計至今年9月，遠傳合併總營收為647.83億元，年成長率達6.1%；合併EBITDA為229.08億元，年成長率達9.5%。稅後淨利為70.60億元，稅後EPS為2.17元。遠傳第三季營收、EBITDA、EPS均超越財測目標，分別達到103%、101%、104%，累計今年1至9月，EPS已達成全年度財測目標的77%。

遠傳9月行動通訊業務穩健上揚，iPhone新機銷售暢旺，挹注總用戶數、月租型用戶數持續成長，月租型客戶流失率仍維持低檔。受惠於iPhone新機熱賣、5G滲透率提升拉抬ARPU成長，推升行動服務營收年成長率達3.4%。客戶每月平均貢獻度(ARPU)年成長率達2.7%，連續19個月正成長。