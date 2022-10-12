國際貨幣基金（IMF）11日公布最新《世界經濟展望》報告指出，受到俄烏戰火延燒、通膨升溫與疫情拖累，全球經濟前景黯淡。IMF將全球2023年經濟成長率預測從7月時預估的2.9％下調至2.7％，此為2001年以來最疲弱成長，今年維持於3.2％不變。

IMF表示，全球三分之一經濟明年前可能遭遇「連兩季負成長」。該機構表示：「美國、中國與歐元區三大經濟體將持續停滯成長，但更糟的還在後頭，2023年會感覺像是衰退一般。」

IMF預估，全球今年通膨率將從2021年的4.7％升至8.8％觸頂，但2023年放緩至6.5％，2024年再下滑至4.1％。已開發經濟體今年通膨率預估為7.2％，此為1982年以來最高。

若以個別國家來看，美國今年經濟將微幅成長1.6％，較上次估值下調0.7個百分點，明年成長1％。歐元區今年估成長3.1％，明年成長0.5％。中國今年經濟成長率預估為3.2％，明年估成長4.4％。日本今、明兩年經濟成長率預估為1.7％與1.6％。