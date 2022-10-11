周二公布的數據顯示，英國九月消費性支出增加速度大幅放緩。該調查突顯出在生活成本危機之下，已出現衰退風險。

發卡機構巴克萊卡(Barclaycard)說，九月份的信用卡和簽帳金融卡(debit cards)支出為年增1.8%，為自2021年2月以來最低成長水準，遠低於八月的年增率9.9%。

在9月23日至26日接受調查的民眾中，有10分之9民眾表示，對於不斷上漲的能源帳單感到擔憂。

巴克萊卡的主管Esme Harwood表示，「能源價格上漲引起英國人的擔憂，這是可以理解的，因為他們擔心自己是否有足夠的錢支付這些帳單」。

Harwood補充指出，消費者正在削減可自由支配的支出，這對飯店業和零售業者產生連帶影響。

周二另一個由英國零售協會(BRC)公佈的資料顯示，受到必需品的食品支出升高的推動，九月的零售銷售年增2.2%，高於八月的增加1.0%。

BRC執行長Helen Dickinson說，儘管九月的零售銷售有所增長，但由於高通膨水準，這代表著銷售量再一次的下滑。Dickinson補充說，隨著消費者信心持續下降，民眾更加謹慎地進行購物，避免購買諸如新電腦、電視和傢俱等大筆的採購項目。

上個月公布的GfK消費者信心指數，跌到自1970年代中期以來的最低水準。