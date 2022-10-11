台達電子工業(2308)9月合併營業收入為369.25億元，月增5%，連4個月創下單月歷史新高，累計第3季為1062.48億元，季增18.06%，亦同步創下單季新高。

傳統旺季來臨及半導體元件缺料紓解，讓台達各產品線旺到爆，除伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化訂單暢旺，被動元件亦因美系客戶新機上市出貨放量，搭配IA需求回穩，推升台達9月合併營收躍增至369.25億元，月增5%，年增35%，逼近370億元關卡，連4個月創下單月歷史新高，第3季合併營收也突破千億元大關，達1062.48億元，季增18.06%，年增33.4%，創下單季歷史新高。

就三大業務範疇來看，電源及零組件約佔台達電9月合併營收59%，基礎設施約佔28%，自動化約佔13%。

台達電前9月合併營收達2787.83億元，較去年同期成長21%，亦是歷年同期新高。

由於第3季營收攀高，且下半年半導體元件等材料價格及供應趨於穩定，加上新台幣兌美元走貶，對台達電第3季毛利率及淨利率將有正面助益，台達電也預估，下半年電動車有機會挑戰單月損益兩平。