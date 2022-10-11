遊戲廠商公佈9月營收，鈊象(3293)9月營收仍站穩10億元，為史上第四高表現，不過，推估受惠於匯兌因素，單月稅前淨利6.73億元，優於今年3月的6.11億元，創下單月新高，每股稅前盈餘4.78元；智冠(5478)9月營收6.4億元，9月在多款大型遊戲行銷專案帶動下，月增46％，年增17％；傳奇(4994)9月營收1.39億元，年減40.6％，稅前淨利0.16億元，每股稅前盈餘0.15元。

鈊象9月營收連續第2個月站上10億元，為10.02億元，年增8.6％；累計前三季營收87.81億元，年增3.83％。單月營業利益4.74億元，稅前淨利則大幅成長至6.73億元，累計前三季營業利益43.3億元，稅前淨利49.55億元，每股稅前盈餘35.17元。

智冠9月營收6.4億元，年增17％，第三季營收15.24億元，年減4％，累計前三季營收44.45億元，年減14％。10月子公司遊戲新幹線代理的古風二次元武俠手遊《指劍江湖》已相繼開放事前登錄及雙平台預先註冊，預約人氣持續攀升，並將於10月12日啟動遊戲封測活動；旗下經典線上遊戲《新天龍八部Online》也預計10月底改版推出全新門派職業「絕情谷」；年底前還會帶來另款二次元卡牌RPG手遊，持續擴充產品陣容。

金流支付方面，迎接年末網購商機，藍新科技將攜手網路商店提供多元便捷的金、物流服務，而隨著國門解封，後續亦可望帶動整體旅行業線上支付及電子收據業務回溫。

傳奇9月營收1.39億元，年減40.6％，稅前淨利0.16億元，每股稅前盈餘0.15元；前三季累計營收15.23億元，年減31.06％。單月營業淨利0.15億元，稅前淨利0.16億元，累計前三季營業淨利1.28億元，稅前淨利0.68億元，每股稅前盈餘0.61元。

傳奇9月遊戲點數收入部份，在自行研發項目方面，全新力作《聖劍-亞瑟傳奇》台港澳版已於7月下旬正式於雙平台上架，目前穩定營運中。授權收入部份，增加部份主係傳奇網路將狩龍戰紀IP手遊的台港澳日營運權轉授權至其他公司，故認列一次性授權收入。新的策略模擬新作手遊《Giant Monster War》於10月5日正式發布全球版，由代理商發行上市。