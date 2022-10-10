由無敵小生孫翠鳳領銜主演的明華園總團經典大戲《八仙傳奇之何仙姑上蓬萊》，今晚在雅潭觀光夜市隆重登場，磅礡的氣勢及表演陣容，預計將讓歌仔戲迷大飽眼福。市長盧秀燕將利用雙十連假最後一天出席與民同樂，同時祝福中華民國生日快樂。

大雅區公所說，明華園戲劇總團創立於1929年，迄今已93年，是台灣歷史最悠久的歌仔戲團，屢次入選文化部「台灣品牌團隊計畫」，並獲得表演相關領域薪傳獎、終身藝術成就獎等獎項，透過親切活潑的演出形態、多元絢麗的舞台元素與呼應時代脈動的戲劇內涵，讓傳統戲劇再創新意，並成功從野台登上國家藝術殿堂。

大雅區公所說明，市府相當重視傳統藝術的傳承與推廣，特邀請表演團隊到地方展演，藉此平衡城鄉藝術資源落差及推廣藝術人文教育，讓鄉親不必舟車勞頓往市區跑，就能就近觀賞國際級的精彩演出。此次演出劇碼「何仙姑上蓬萊」，大膽的跨越性別二元論，以八仙唯一的女神「何仙姑」竟是男兒身為設定，創新的故事思維，邀請鄉親一同省思「多元性別」議題，同時也帶給觀眾一場精采絕倫的藝術饗宴。

大雅區長李修齊說，大雅素有科技之城、小麥之鄉美譽，轄內包含中部科學園區、清泉崗空軍基地、大雅商圈及橫山、秀山、員林里的農業保留區等，融合科技、農業、眷村、原住民的多元文化，是完美呈現城鄉風貌的宜居城市，歡迎民眾來欣賞歌仔戲的同時，也能體驗大雅在地的人文風情。

李修齊指出，台中是六都最早推動、完成「班班有冷氣」的縣市；市府更力推「雙十公車」政策，台中市民搭乘公車可享10公里免費、超過10公里車資上限10元的優惠；也恢復65歲以上長輩健保補助，讓32萬的市民受益；市府也積極推動「公托公幼倍增」計畫，今年起生育津貼倍增至2萬元，讓年輕人願生敢養。

李修齊強調，交通方面，2020年1月22日連接中科往來的「科湳愛琴橋」通車，改善環中路、中清路的交通壅塞；目前積極施工中的「國道1號增設銜接台74線系統交流道」預計2023年完工通車，屆時可徹底解決國道1號大雅交流道周邊交通壅塞問題。