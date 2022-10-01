近期疫情趨緩，各項藝文活動陸續恢復，台中市藝文活動更是一波接一波。明華園日字戲劇團1日晚間在大里草湖太子宮演出經典大戲《八仙傳奇》，同時慶祝纖維工藝博物館4周年，盼市民走出戶外，共享受豐富的藝文饗宴。

台中市長盧秀燕出席表示，今日邀請明華園在此演出有重要意義；大里有1座纖維博物館，今年是滿4周年，為了慶祝4周年，特別邀請明華園劇團在此演出，讓市民能共同在此慶祝、在此參觀、在此享受文化饗宴，是一舉三得。

中市文化局指出，《八仙傳奇》是描述八仙之張果老與藍采和成仙的故事，希望用愛與歡笑帶給民眾愉快的夜晚。更表示，演出現場周邊設有台中市纖維工藝博物館的文化推廣活動，包含「不可不織的大小事」體驗區，民眾可以透過完成問卷，兌換纖博館文創品，限量300份換完為止；現場另有抽獎及有獎徵答活動，讓民眾能看好戲、拿大獎。

文化局進一步說明，10月適逢台中市纖維工藝博物館4周年館慶，館內也推出一系列免費且精彩的展覽與活動，包含10月1日開展的「第五屆纖維創作獎特展」、10月15日開展的「那些年的我們-高中制服展」、10月22日「創纖講堂：都鐸王朝刺繡藝術的影響」刺繡講座、常設展「華麗的時尚派對」、「0與1的奧秘－當代提花織物探索」、裝置藝術「光影織間」及戶外纖維植物區「綠野纖蹤」等，歡迎市民朋友前來參觀。

文化局提醒，請民眾參與活動時做好防疫措施，配合量測體溫、手部酒精消毒、全程佩戴口罩及下載「台灣社交距離」APP以保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第3劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項藝文活動。