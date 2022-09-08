天籟步道為舒適平坦的通用步道，讓老人、小孩、推娃娃車的民眾及輪椅使用者皆能一覽。（東勢林管處提供）

八仙山中秋連假接駁車時刻表。（東勢林管處提供）

傳統24節氣白露已過！白露是秋季的第三個節氣，陽光不再熾熱，天氣逐漸轉涼，正是親近山林，讓山林療癒的最佳時機。林務局東勢林區管理處指出，所轄的八仙山國家森林遊樂區，為林務局的森林療癒基地之一，這裡可同時享受森林空氣的清新及溪水的清涼，值得中秋3天連假來趟秋日漫旅。

東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區鄰近台中谷關地區，擁有豐富的森林資源，除了可鄰近享受谷關泡湯浴，也能於園區內享受健康森林浴，「天籟步道」無疑是八仙山秋季療癒散策的最佳景點，年長者、小孩、推娃娃車的民眾及輪椅使用者皆能在林蔭環抱的步道上欣賞十文溪之美，享受負離子的洗禮。

來趟八仙山，讓溪流美景及潺潺流水聲，治癒都會區民眾長年疲憊的身心靈。也可前往竹林步道，在林間伸展身體，重新打開五感，感受竹林的幽雅靜謐，聆聽山風吹拂竹林的聲音，緩和放鬆緊張的身心，讓您在秋季時節也能心曠神怡。

東勢林管處說，中秋連假人潮眾多，將於連假三日提供免費接駁巴士，讓民眾在園區停車位滿了後，仍可以輕鬆抵達八仙山！從豐原客運谷關站搭車至八仙山收費站，下車購票後直接抵達八仙山遊客中心，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，可折抵當日2小時停車費，請遊客多多利用！

東勢林管處強調，連假歡迎蒞臨八仙山國家森林遊樂區，來場與森林的美好相遇，另提醒園區內全面禁止吸菸、炊煮烤肉和攜帶寵物等相關規定。旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心：04-25951214。園區內設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐點請洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。